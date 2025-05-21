Fortnite вернули в App Store спустя пять лет после удаления игры

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Видеоигра Fortnite вновь стала доступна в App Store американским пользователям на iOS. Корпорация Apple решила вернуть ее спустя пять лет после удаления, заявила компания-разработчик Epic Games в соцсети X. Пост цитирует "Газета.ру".

Отмечается, что игра вернулась спустя сутки после судебного решения, потребовавшего от Apple разъяснений по поводу задержки релиза. По словам главы Epic Games Тима Суини, Apple не отклоняла заявку на публикацию игры, а просто игнорировала ее, ожидая успешной апелляции. Однако впоследствии решила поменять свою позицию.

Сейчас благодаря возвращению приложения оно стало доступно также и в фирменном магазине Epic Games Store и AltStore в странах Европейского союза, указывает The Verge. При этом россияне тоже могут загрузить Fortnite на свои устройства iOS, изменив регион аккаунта или создав новый с американской привязкой.

Игра исчезла из онлайн-магазинов Apple и Google в 2020 году из-за появления внутри программы валюты и возможности других покупок вне платежных систем IT-гигантов. Это привело к потере 30% комиссии для компаний.

После данного решения Epic Games подала в суд на Apple и Google. В ответ первая корпорация приостановила действие всех учетных записей компании-разработчика и ограничила доступ к инструментам разработки под iOS и Mac.