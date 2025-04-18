Приложение Т-Банка вновь стало доступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение Т-Банка вновь можно скачать в магазине приложений App Store, который разработан для мобильных устройств на базе операционных систем iOS. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

"Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями", – сказано в сообщении.

При этом Т-Банк предупредил пользователей, что Freelance Case могут в любой момент убрать из App Store. В связи с этим клиентам порекомендовали скачать новое приложение, пока оно еще доступно.

Летом прошлого года фейковое приложение Т-Банка появлялось в AppStore. Оно называлось "Т-Банк: ProjectFlow" и было представлено в стилистике финансового учреждения. При этом на главном экране появлялось уведомление, в котором было сказано, что это "официальное приложение".

Через некоторое время в App Store вновь появилось поддельное приложение Т-Банка под названием "Т-Банк Wishlist Tracker". В отзывах на странице для скачивания этого приложения пользователи жаловались, что им предлагают брать микрозаймы. Клиенты банка назвали разработчиков программы мошенниками.