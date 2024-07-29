Фейковое приложение Т-банка появилось в App Store

Фото: depositphotos/bedobedo

В App Store появилось фейковое приложение Т-банка.

Приложение называется "Т-Банк: ProjectFlow". Оно выполнено в стилистике Т-банка, а на главном экране сообщается, что это "официальное приложение". Как сообщил представитель банка, уже идут работы по его удалению.

"Мы на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу", – рассказал ТАСС представитель кредитной организации.

Там также напомнили, что настоящее приложение можно установить только через представителя или чат поддержки банка.

Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения Т-банка произошел сбой. При попытке перевести средства через мобильное приложение банка всплывало окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже". Кроме того, была недоступна оплата.

Позднее в банке сообщили, что затруднения с операциями в приложении произошли у небольшой части клиентов. Проблемы наблюдались в течение 20–30 минут.