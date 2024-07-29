29 июля, 15:12Технологии
Фейковое приложение Т-банка появилось в App Store
Фото: depositphotos/bedobedo
В App Store появилось фейковое приложение Т-банка.
Приложение называется "Т-Банк: ProjectFlow". Оно выполнено в стилистике Т-банка, а на главном экране сообщается, что это "официальное приложение". Как сообщил представитель банка, уже идут работы по его удалению.
"Мы на связи с представителями App Store и работаем над тем, чтобы удалить фейковую программу", – рассказал ТАСС представитель кредитной организации.
Там также напомнили, что настоящее приложение можно установить только через представителя или чат поддержки банка.
Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения Т-банка произошел сбой. При попытке перевести средства через мобильное приложение банка всплывало окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже". Кроме того, была недоступна оплата.
Позднее в банке сообщили, что затруднения с операциями в приложении произошли у небольшой части клиентов. Проблемы наблюдались в течение 20–30 минут.
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