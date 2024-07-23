Приложение "Авито" пропало из App Store

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Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем", – заявили в компании.

Там порекомендовали тем пользователям, у которых установлено приложение, не удалять его и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Тем же, у кого нет приложения, в компании порекомендовали использовать мобильную версию сайта.

Ранее стало известно, что 18 июня приложение Rutube пропало из AppStore. В сервисе сообщили, что приложение было временно заблокировано.

27 июня приложение Rutube вновь стало доступно в AppStore.