01:58Технологии
Приложение "Авито" пропало из App Store
Фото: ТАСС/Алексей Зотов
Приложение сервиса "Авито" пропало из App Store по неизвестным причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем", – заявили в компании.
Там порекомендовали тем пользователям, у которых установлено приложение, не удалять его и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения". Тем же, у кого нет приложения, в компании порекомендовали использовать мобильную версию сайта.
Ранее стало известно, что 18 июня приложение Rutube пропало из AppStore. В сервисе сообщили, что приложение было временно заблокировано.
27 июня приложение Rutube вновь стало доступно в AppStore.
"Безопасный город": поддельные мобильные приложения банков РФ появились в App Store