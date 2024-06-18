Приложение Rutube заблокировано в App Store

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Приложение российского видеохостинга Rutube пропало из App Store. В телеграм-канале сервиса сообщили, что приложение было временно заблокировано.

В компании добавили, что в настоящее время работают над решением вопроса.

"Все остальное работает в штатном режиме. Следите за обновлениями наших новостей. Благодарим за поддержку", – добавили в Rutube.

При этом приложения "Студия RUTUBE" и "RUTUBE Детям" все еще доступны в App Store.

Ранее сбои наблюдались в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито". На проблемы пожаловались 742 пользователя. Позже интернет-сервис восстановил работу. В компании сообщили, что проблема возникла из-за слишком агрессивных настроек по защите сервисов.

До этого пользователи Telegram со всего мира столкнулись со сбоем в работе мессенджера. Основная жалоба заключалась в невозможности отправить сообщения. Не удавалось также загрузить чаты, каналы и группы.