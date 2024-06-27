Приложение Rutube вновь стало доступно в AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Приложение российского видеохостинга Rutube снова стало доступно в AppStore. Об этом говорится в телеграм-канале видеосервиса.

В компании поблагодарили за поддержку.

18 июня приложение Rutube пропало из AppStore. В сервисе сообщили, что приложение было временно заблокировано.

До этого сбои наблюдались в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито". На проблемы пожаловались 742 пользователя. Позже интернет-сервис восстановил работу. В компании сообщили, что проблема возникла из-за слишком агрессивных настроек по защите сервисов.