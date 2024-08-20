Поддельное приложение Т-Банка появилось в AppStore

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Поддельное приложение Т-Банка появилось в магазине AppStore, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Фейковая программа, которая имитирует приложение банка, была названа "Т-Банк Wishlist Tracker".

В отзывах на странице для скачивания этого приложения пользователи оставляли жалобы, заявляя, что в приложении предлагается брать микрозаймы. Кленты банка открыто назвали разработчиков данной программы мошенниками.

"Будьте бдительны и предупредите родных и близких", – призвали сотрудники ведомства.

В прошлый раз ненастоящее приложение этого же банка появлялось в AppStore в конце июля. Оно называлось "Т-Банк: ProjectFlow" и было выполнено в стилистике Т-банка. При этом на главном экране высвечивалось сообщение, в котором утверждалось, что это "официальное приложение".

