Глава Минцифры Шадаев: RuStore обошел AppStore по аудитории пользователей в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отечественный магазин приложений RuStore обошел по числу пользователей американский AppStore в России. Об этом ТАСС заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, количество установок RuStore достигло отметки 80 миллионов устройств. В нем доступны 50 тысяч приложений, около 30% из которых – иностранные из Китая, Японии, стран СНГ и других.

В этом году китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение своих приложений в магазине и потратили 60 миллионов рублей, отметил Шадаев. Он напомнил, что в RuStore можно скачать не только приложение "Госуслуги", но и банков, а также тысячи других российских приложений, которые сейчас недоступны в иностранных магазинах-аналогах.

За год пользователи скачали приложения и игры свыше 300 миллионов раз. На данный момент можно смело сказать, что совместно с VK и отраслью удалось с нуля создать успешный и качественный продукт, которым заинтересованы пользователи и бизнес, подчеркнул глава Минцифры.

Между тем отечественные ноутбуки обогнали по продажам бренды из США Dell, HP и Apple за первые девять месяцев этого года. Российские производители заняли 11,6% рынка по сравнению с 10% иностранных конкурентов.

Наибольший рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Однако 70–72% на рынке продолжают занимать производители из Китая и Тайваня – Asus, Lenovo, MSI и другие.