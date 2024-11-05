"Коммерсант": российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американские бренды

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Российские ноутбуки обогнали по продажам американские бренды Dell, HP и Apple за первые девять месяцев 2024 года. Отечественные производители заняли 11,6% рынка по сравнению с 10% западных конкурентов, пишет "Коммерсант".

Наибольший рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Однако основную долю (70–72%) на рынке продолжают занимать производители из Китая и Тайваня (Asus, Lenovo, MSI и другие).

Одной из причин, как считает автор статьи, стал не только уход американских конкурентов, но и возросшая активность в рекламе. Так, за вышеуказанный промежуток времени в России продали 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% выше показателей всего прошлого года в денежном выражении и на 6% – в количественном.

Доля отечественных ноутбуков достигла 11,6%. В качестве примера указывается статистика двухлетней давности, тогда доля американских брендов составляла 30%, а отечественных – 4%. В 2023-м же производители США контролировали только 13% рынка, а российские – 7%.

В России 2 ноября стартовала предварительная продажа новых компьютеров Apple, оснащенных фирменными процессорами M4. Стоимость устройств начинается от 90 тысяч рублей.

Три версии Mac Mini с процессором M4 доступны с объемами памяти 16/256, 16/512 и 24/512 гигабайтов за 90, 115 и 140 тысяч рублей соответственно. Четвертая конфигурация оснащена чипом M4 Pro, который рассчитан на 24 гигабайта объединенной памяти и оснащен SSD-накопителем на 512 гигабайтов. Его цена – 210 тысяч рублей.