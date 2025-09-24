Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на севере Москвы

Фото: depositphotos/aksenovko

Задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 21 сентября в квартире дома в Валдайском проезде. По данным ведомства, во время ссоры со знакомой мужчина нанес женщине ушибы, резаные и колотые раны в области головы и груди. Для этого он использовал разнообразные предметы, в том числе отвертку.

После избиения злоумышленник поджег квартиру и скрылся, закрыв за собой дверь. Соседи по лестничной клетке, заметив возгорание, вызвали пожарных. В результате женщина была экстренно доставлена в больницу. Однако спустя время жертва скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве, которое было совершено с особой жестокостью общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества. Мужчина задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей инцидента, а также назначили ряд судебных экспертиз. В скором времени сотрудники СК направят в Головинский суд Москвы ходатайство об аресте злоумышленника.

Ранее жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры. Инцидент произошел в доме на улице Менделеева.

По данным прокуратуры, 45-летняя злоумышленница из-за конфликта облила легковоспламеняющейся жидкостью дверь в квартиру соседки и подожгла ее. 47-летняя потерпевшая погибла на месте от отравления продуктами горения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Злоумышленница задержана.

