24 сентября, 13:18Происшествия
Жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры
Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"
Женщина в Московской области погибла после того, как соседка подожгла дверь ее квартиры, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Предварительно, все произошло днем 23 сентября в многоквартирном доме на улице Менделеева. 45-летняя злоумышленница на почве возникшего ранее конфликта облила дверь соседней квартиры легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. 47-летняя потерпевшая погибла на месте от отравления продуктами горения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура.
Личность поджигательницы установлена, в настоящий момент она задержана. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую три дня искали волонтеры, признался в ее убийстве.
Ребенок жил с матерью, мужчина жил отдельно. Было установлено, что 19 сентября он забрал дочь и тем же вечером расправился с ней, а чтобы скрыть преступление, заявил, что девочку похитили.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", злоумышленник задержан.