08 декабря, 11:46

Общество

Московский фестиваль студенческого предпринимательства пройдет 23 января

Фото: пресс-служба ДПиИР

Ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" пройдет в Москве 23 января 2026 года в спорткомплексе "ВТБ Арена". Регистрация участников уже открыта на сайте события, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В программе запланированы четыре тематических блока. В первом молодым людям помогут сформулировать бизнес-идею, во втором – найти единомышленников, в третьем дадут рекомендации по запуску своего дела, а в четвертом представят современные инновации и новые технологии, перечислила вице-мэр.

Отдельное внимание будет уделено городской экосистеме для разработчиков "Академии инноваторов". Гостей интерактивного стенда познакомят с основными инструментами проекта и предложат примерить роль технологического предпринимателя во время командной игры.

Кроме того, все желающие могут принять участие в онлайн-квесте. До 18 января им предстоит выполнить несколько заданий – от моделирования города будущего до прохождения обучения на одном из курсов "Технограда". На каждом этапе будут начисляться баллы, которые потом можно обменять на подарки. Лидеры рейтинга примут участие в офлайн-финале квеста.

В рамках деловой программы на главной сцене фестиваля разберут действующие проекты технологического, сервисного, социального и креативного бизнеса. На их примере расскажут, как начинали свой путь успешные компании и какие навыки нужны современному бизнесмену. Для гостей также подготовили выступления экспертов, научные дебаты и интеллектуальные игры.

Ранее сообщалось, что в Москве 11 декабря пройдет акция "День открытых дверей для предпринимателей". Мероприятие запланировано с 12:00 до 16:00 по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3 и 4. Оно направлено на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о работе Роспотребнадзора, правах и обязанностях ИП и юрлиц.

Бизнесмены устроили заезд на тележках в День онлайн-предпринимателя

