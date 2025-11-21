Более 450 бесплатных мероприятий для бизнеса провели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С начала года ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) провело более 450 бесплатных мероприятий для бизнеса. Их посетили свыше 25,7 тысячи участников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Данные результаты превышают показатель за аналогичный период 2024-го на 36,5%. Наибольший интерес предприниматели проявляют к маркетингу и продвижению (52,2% респондентов), личной и профессиональной эффективности (36,4%), а также к управлению и развитию бизнеса (34,5%).

Кроме того, в 2025 году появились автовебинары – заранее записанные онлайн-занятия. Также предусмотрено живое общение с экспертами в чате. Узнать о мероприятиях можно в разделе "Обучение" портала mbm.mos.ru.

Для предпринимателей есть и комплексные программы обучения, которые зависят от стадии развития бизнеса. Например, можно присоединиться к пятидневному проекту "Школа бизнеса МБМ". С начала года проведено уже 24 потока программы.

При этом 45,5% респондентов выбирают смешанный формат обучения, который сочетает онлайн- и офлайн-элементы. Именно так проводится программа "Прокачай свой бизнес вместе с наставником". С начала года 735 бизнесменов улучшали показатели предприятия на 13 потоках.

Также в систему онлайн-обучения МБМ вошли дистанционные курсы "Свое дело: начни сейчас", "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО".

Первый курс позволяет за два месяца создать бизнес под ключ и вывести на рынок новый товар или услугу. А проекты "Свое дело: новый уровень" и "Свое дело: новый уровень ПРО" помогают улучшить эффективность работы действующего предприятия.

Один из участников курса "Свое дело: новый уровень" – Александр Козлов, сооснователь коммерческой образовательной платформы.

"Я стал участником курса, чтобы проверить, достаточно ли моих компетенций для ведения бизнеса. С его помощью я изменил подход к работе и распределению времени, по-другому посмотрел на кадровые вопросы, а также получил полезные материалы для создания дорожной карты развития проекта", – поделился он.

Обширная база знаний для предпринимателей доступна в том числе на платформе "Онлайн-академия". Здесь можно найти материалы в четырех рубриках – "Программы и курсы", "Подкасты и аудио", "Вебинары и видео", а также "Бизнес-библиотека".

В свою очередь, онлайн-сервис "Индивидуальная траектория развития" определяет, каких знаний не хватает предпринимателю, и рекомендует подходящие именно ему бесплатные мероприятия. Сервис начал работу в 2019 году и с тех пор помог уже свыше 56,9 тысячи пользователям.

Ранее сообщалось, что по итогам текущего года количество индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 504,5 тысячи. Наиболее значительный рост зафиксирован в профессиональной деятельности, операциях с недвижимостью, торговле и IT-секторе. Ключевой вклад в эту положительную динамику внес сектор малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, количество московских ИП – субъектов МСП достигло 470,4 тысячи, за год увеличившись на 33,9 тысячи.