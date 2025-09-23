В Москве задержан мужчина, застреливший знакомого более 20 лет назад

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержан мужчина, который застрелил знакомого более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 24 декабря 2004 года на аллее, которая расположена неподалеку от дома на улице Барышихе. По данным ведомства, из-за внезапно возникшей неприязни мужчина не менее 4 раз выстрелил из пистолета "ПМ" в знакомого, а после скрылся. От полученных ранений последний умер на месте происшествия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи, криминалисты и оперативники проанализировали материалы дела, а также вновь допросили свидетелей, один из которых рассказал, что в день происшествия привез злоумышленника по данному адресу.



В результате сотрудникам СК удалось установить причастность москвича к преступлению. С ним уже провели следственные мероприятия и предъявили обвинение. Во время допроса мужчина признал вину.



"Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", – уточнили в ведомстве.

