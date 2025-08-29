Сотрудники ДПС случайно застрелили полицейского в Махачкале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции погиб от огнестрельного ранения в результате несчастного случая в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Дагестану.

Инцидент начался с того, что на улице Примакова сотрудники дорожно-патрульной службы подали сигнал водителю Toyota Camry остановиться. Тот проигнорировал требования полицейских и уехал, в связи с чем было организовано преследование.

Скрываясь от автоинспекторов, водитель грубо нарушал ПДД, выезжал на встречную полосу и опасно маневрировал. Для остановки машины правоохранители были вынуждены применить табельное оружие.

В результате стрельбы смертельное ранение получил участковый уполномоченный, который в тот момент находился вне службы в припаркованном личном автомобиле. На место происшествия уже прибыли следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В начале мая перестрелка произошла в Махачкале, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.

В результате три человека погибли, включая двух полицейских. Еще пятеро пострадали – двое сотрудников правоохранительных органов и трое гражданских, все они были доставлены в больницу. В том числе ранения получила 17-летняя девушка.

При этом один из двух злоумышленников был ликвидирован, второго госпитализировали в больницу с ранениями. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.