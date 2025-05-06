Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал вину. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России по республике Дагестан.

В ведомстве отметили, что мужчине было предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников полиции, незаконном обороте и хищении оружия, а также угоне без цели хищения.

В ходе допроса обвиняемый подробно рассказал о произошедшем нападении, отметили в сообщении.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Она началась, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.

В результате три человека погибли, включая двух полицейских. Еще пятеро пострадали – двое сотрудников правоохранительных органов и трое гражданских, все они были доставлены в больницу. В том числе ранения получила 17-летняя девушка.

При этом один из двух злоумышленников был ликвидирован, второй же сейчас находится в больнице с ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи сотрудников полиции, которые погибли в результате перестрелки в Махачкале, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. В свою очередь, пострадавшим в зависимости от степени тяжести травм будет оказана поддержка в размере до полумиллиона рублей.