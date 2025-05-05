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05 мая, 23:59

Происшествия

Жители Махачкалы пытались оказать помощь полицейским во время нападения

Фото: телеграм-канал "Следком"

Жители Махачкалы во время вооруженного нападения на полицейских пытались помочь правоохранителям, заявил мэр города Юсуп Умавов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что это в очередной раз свидетельствует о том, что жители Дагестана могут противостоять насилию и агрессии, а также защищать мир и спокойствие на своей родной земле.

По словам мэра, произошедшее напомнило, что Дагестан находится в зоне особого интереса недругов России. Преступников он назвал марионетками врагов, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Но в Дагестане живут мудрые и мужественные люди, которых такими действиями не напугать", – добавил Умавов.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль. В результате погибли три человека. Еще пятеро – двое правоохранителей и трое гражданских – получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Один из пострадавших сотрудников находится в тяжелом состоянии. Жизни троих мирных жителей в безопасности, указал глава Дагестана Сергей Меликов.

Двое нападавших ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Новости регионов: трое полицейских погибли в результате нападения на пост ДПС в Махачкале

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