Семьям погибших при перестрелке в Махачкале выплатят по 1 млн руб

Фото: телеграм-канал "Следком"

Семьи сотрудников полиции, которые погибли в результате перестрелки в Махачкале, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали: мы с ними, мы скорбим и сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, пострадавшим в зависимости от степени тяжести травм будет оказана поддержка в размере до полумиллиона рублей. Как пояснил Меликов, все средства выделят из регионального социального фонда "Все вместе".

Глава республики также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

О перестрелке в Махачкале стало известно 5 мая. Инцидент случился, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.

В результате погибли двое полицейских, всего погибших – трое. Вместе с тем еще двое правоохранителей, а также трое гражданских оказались ранены и были доставлены в медучреждения.

В ходе операции двое напавших были ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.