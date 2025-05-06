Один из напавших на полицейских в Махачкале госпитализирован после ранений

Фото: телеграм-канал "Следком"

При нападении на стражей порядка в Махачкале один из двух злоумышленников ликвидирован, второй находится в больнице с ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по Дагестану.

Накануне представители МВД республики опровергли данные о четырех нападавших, уточнив, что в действительности было двое, и оба они нейтрализованы.

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Она началась, когда сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль.

Три человека погибли, включая двух полицейских. Еще пятеро пострадали – двое сотрудников правоохранительных органов и трое гражданских, все они доставлены в больницу. В том числе ранения получила 17-летняя девушка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что семьи сотрудников полиции, которые погибли в результате перестрелки в Махачкале, получат компенсацию в размере 1 миллиона рублей. В свою очередь, пострадавшим в зависимости от степени тяжести травм будет оказана поддержка в размере до полумиллиона рублей.