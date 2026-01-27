Актриса Кристен Стюарт допустила, что может покинуть США из-за Дональда Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/CraSH

Актриса из фильма "Сумерки" Кристен Стюарт допустила, что может уехать из США из-за несогласия с политикой американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ее интервью The Times of London.

По ее словам, политика Трампа давит на культуру и общество, разрушая реальность. Для переезда Стюарт начала рассматривать Европу, так как в США ее профессиональная деятельность сейчас сильно ограничивается.

Девушка отметила, что она не собирается сдаваться и планирует снимать работы в Европе, после чего показывать их американцам.

Ранее американский режиссер Джордж Лукас приобрел дом в Лондоне из-за несогласия с политикой нынешних властей США. Отмечалось, что Лукас ранее уже критиковал Трампа. Он планирует проводить больше времени в Великобритании.

