27 января, 13:51Шоу-бизнес
Актриса Кристен Стюарт допустила, что может покинуть США из-за Дональда Трампа
Фото: ТАСС/Zuma/CraSH
Актриса из фильма "Сумерки" Кристен Стюарт допустила, что может уехать из США из-за несогласия с политикой американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ее интервью The Times of London.
По ее словам, политика Трампа давит на культуру и общество, разрушая реальность. Для переезда Стюарт начала рассматривать Европу, так как в США ее профессиональная деятельность сейчас сильно ограничивается.
Девушка отметила, что она не собирается сдаваться и планирует снимать работы в Европе, после чего показывать их американцам.
Ранее американский режиссер Джордж Лукас приобрел дом в Лондоне из-за несогласия с политикой нынешних властей США. Отмечалось, что Лукас ранее уже критиковал Трампа. Он планирует проводить больше времени в Великобритании.