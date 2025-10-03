Форма поиска по сайту

03 октября, 19:14

Шоу-бизнес
Daily Mail: Тейлор Свифт хочет купить дом в Лондоне из-за проблем с Дональдом Трампом

Тейлор Свифт планирует купить дом в Лондоне из-за проблем с Дональдом Трампом – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/ Javier Rojas

Американская певица Тейлор Свифт планирует приобрести недвижимость в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне, так как не чувствует себя в безопасности в США из-за напряженных отношений с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2024 году во время президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что Свифт ждут последствия за ее поддержку кандидата от демократов Камалы Харрис. Трамп отметил, что певице придется заплатить свою цену в сфере бизнеса.

Как сказано в СМИ, Свифт планирует проводить больше времени в Великобритании, так как ощущает поддержку в этой стране. Здесь певица проведет больше туров.

Сообщается, что сейчас исполнительница находится в Великобритании, где арендует три резиденции, продвигает свой альбом The Life of a Showgirl и занимается поиском недвижимости.

Ранее Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Трэвисом Келси, выступающим за "Канзас-Сити". Она выложила на странице в соцсети фото, где обнимается с женихом и демонстрирует кольцо. Пост побил все рекорды по лайкам и репостам.

