Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси пока не приступили к планированию свадьбы после помолвки. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

"Сейчас они просто хотят наслаждаться моментом и не собираются торопиться с торжеством. Для них стало облегчением, что больше не нужно держать это все в секрете", – сказал собеседник СМИ.

26 августа певица объявила о помолвке с футболистом. Девушка выложила совместные фотографии в свой Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото пара обнимается и держится за руки. Но внимание широкой публики привлекло кольцо Свифт. По словам экспертов, оно может стоить от 400 до 600 тысяч долларов.