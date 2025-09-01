Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:43

Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси пока не приступили к планированию свадьбы

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси пока не приступили к планированию свадьбы после помолвки. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание People.

"Сейчас они просто хотят наслаждаться моментом и не собираются торопиться с торжеством. Для них стало облегчением, что больше не нужно держать это все в секрете", – сказал собеседник СМИ.

26 августа певица объявила о помолвке с футболистом. Девушка выложила совместные фотографии в свой Instagram (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото пара обнимается и держится за руки. Но внимание широкой публики привлекло кольцо Свифт. По словам экспертов, оно может стоить от 400 до 600 тысяч долларов.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика