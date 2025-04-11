Daily Mail: Тейлор Свифт направила предупреждение Канье Уэсту из-за непристойных постов

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Американская певица Тейлор Свифт направила предупреждение рэперу Канье Уэсту после серии непристойных постов о ней в соцсети X. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, рэпер опубликовал ряд постов о том, что Свифт якобы занималась сексом одновременно с певцами Джастином Бибером и Гарри Стайлсом.

"У Свифт, как она считает, не осталось выбора, кроме как направить предупреждение, которое является официальным письменным уведомлением, требующим немедленно прекратить предположительно противоправные действия", – говорится в материале.

При этом другой источник утверждает, что партнер Свифт – футболист Трэвис Келси – выведен из себя поступком рэпера.

Ранее на страницах Уэста в соцсетях начали появляться различные резонансные сообщения. В некоторых из них музыкант заявлял, что является нацистом, и признавался в симпатии к диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Однако позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.