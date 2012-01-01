Канье Уэст выпустил песню о разрыве с Бьянкой Цензори

Канье Уэст выпустил новый трек, посвященный супруге Бьянке Цензори. В тексте рэпер рассказывает, как благоверная сбежала от него, и просит возлюбленную вернуться. Что происходит в отношениях музыканта и его жены, разбиралась Москва 24.

"Моя малышка сбежала"

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2 апреля Канье Уэст во время прямого эфира с DJ Akademiks представил новый трек под названием BIANCA, который войдет в его свежий альбом WW3. В тексте песни говорится, что музыканта бросила жена: рэпер добавил, что из-за его постов в соцсетях у Бьянки начались панические атаки.



Канье Уэст рэпер Моя малышка сбежала, но сначала она пыталась меня упечь. Не пойду в больницу, потому что я не болен, я просто не понимаю. У нее паническая атака, и ей не нравится, что я написал в "Твиттере". Пока Бьянка не вернется, я не буду спать всю ночь. Я правда не знаю, где она.

Уэст сообщил в песне, что отслеживает местоположение Цензори через специальное приложение, а также обвинил семью Бьянки в том, что они хотят заставить его "сидеть взаперти". В припеве рэпер просит супругу вернуться и заявляет, что знает, почему та "разозлилась" на него.

В Сети сразу принялись обсуждать возможный уход Бьянки от Канье.

"Я рад, что она наконец открыла глаза и поняла, насколько Канье на самом деле неуравновешен", "ей нужно было от него отдохнуть, с ним слишком тяжело – один сплошной стресс", "беги так быстро, как только можешь, девочка", "она, наконец, свободна!" – пишут комментаторы.

В свою очередь, источник издания Page Six рассказал, что бывшая жена рэпера Ким Кардашьян готова оказать поддержку Бьянке.

"Ким попыталась связаться с ней. Но Бьянка проигнорировала. Ким было важно дать ей понять, что она рядом, если Бьянке понадобится с кем-то поговорить", – рассказал инсайдер.

Он также добавил, что Кардашьян искренне сочувствует Цензори и "действительно знает, через что прошла Бьянка".

Слухи о проблемах в семье Уэста ходят давно. 3 апреля инсайдер издания Mirror сообщил, что родственники и друзья Бьянки давно начали бить тревогу из-за ее "голых" публичных выходов. Семья не раз якобы высказывала ей свои опасения, и Цензори наконец посмотрела на ситуацию со стороны. Девушка якобы приняла окончательное решение уйти от рэпера после того, как тот выпустил под своим брендом футболку со свастикой. Этому предшествовала целая серия скандальных постов в соцсетях, в том числе антисемитской направленности.

"Голые" выходы

Активнее всего журналисты заговорили о проблемах в звездной семье после церемонии "Грэмми", которая прошла в начале февраля этого года. Для красной ковровой дорожки премии Канье выбрал образ total black, а Бьянка надела ультракороткое прозрачное платье, в котором выглядела абсолютно голой со всех ракурсов. Пользователи Сети сразу предположили, что Цензори оделась настолько вызывающе под давлением Уэста, поползли слухи о разрыве пары. Правда, вскоре представитель супругов опроверг информацию о разводе.

Позже СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Бьянка и Канье работают над тем, чтобы сохранить брак.

После этого новости о разводе появлялись еще несколько раз. При этом источник издания Mirror предполагал, что пара специально провоцировала их, чтобы повысить к себе интерес аудитории, ведь "голых" выходов Бьянки уже якобы было недостаточно.