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14 февраля, 09:05

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Daily Mail: рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas мерси

Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Цензори, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники.

Близкий к 47-летнему исполнителю инсайдер заявил, что пара уже рассталась и в ближайшие дни планирует подать заявление о расторжении брака. Кроме того, отмечается, что между ними появилась устная договоренность о том, что Цензори получит 5 миллионов долларов после недолгого брака, который начался в декабре 2022 года.

Вместе с тем газета подчеркивает, что слухи о разводе появились через десять дней после провокационного появления Цензори на красной дорожке премии "Грэмми".

Цензори позировала перед фотографами в прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья. Это вызвало возмущение у организаторов и гостей. При этом сам Уэст был в черном костюме и очках.

СМИ также заявляли, что пару выгнали с церемонии, после чего оба были отправлены в полицию для объяснений. Этот инцидент стал одним из самых обсуждаемых моментов "Грэмми", уточняют журналисты, добавляя, что они приехали на мероприятие без приглашения.

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