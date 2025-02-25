Page Six: Канье Уэст и Бьянка Цензори постараются сохранить брак

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Американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори пришли к выводу, что хотят сохранить брак. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

Инсайдер заявил, что на прошлой неделе пара много обсуждала прекращение отношений, однако сдаваться они не захотели и решили сделать все, что в их силах, для сохранения брака.

Ранее в Сети появилась информация, что Уэст и Цензори расстались и намерены подать заявление о расторжении брака. Источник в СМИ отмечал, что между ними появилась устная договоренность о том, что Цензори получит 5 миллионов долларов.

Позже представитель пары Мило Яннопулос заявил, что новости о разводе – ложь. Причем он подчеркнул, что это уже "пятый или шестой случай", когда СМИ ошибочно сообщают о расставании Уэста и Цензори.