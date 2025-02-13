Фото: ТАСС/АР/Ashley Landis

Страница рэпера Канье Уэста в соцсети X восстановлена. Большинство последних постов исполнителя удалены.

Аккаунт Уэста стал недоступен 10 февраля. 7 февраля в его аккаунте в соцсети X с 33 миллионами подписчиков появилось около 20 резонансных сообщений. Опубликованные сообщения были без знаков препинания, написанные исключительно заглавными буквами и содержащие нецензурную лексику.

На фоне общественного возмущения вокруг своих постов он объяснил подписчикам, что его высказывания были "социальным экспериментом". Позже музыкант заявил, что ему "было очень приятно использовать мир в качестве резонатора".

Журналисты считают, что исполнитель сам удалил блог. Этого же мнению придерживаются и другие пользователи социальной сети, которые публиковали скриншот прощального поста исполнителя. Сейчас эта публикация, как и многие другие, недоступна.

На данный момент при попытке зайти на страницу рэпера всплывает предупреждение о том, что размещенный на аккаунте контент может быть потенциально чувствительным.

Ранее Уэст заявил, что врачи диагностировали у него аутизм. Он рассказал, что супруга Бьянка Цензори посоветовала ему обратиться к психиатру, так как не была уверена, что специалисты правильно поставили Уэсту биполярное расстройство. Музыкант отметил, что после посещения врача и постановки нового диагноза он лучше понял мотивы своих поступков.