Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют свадьбу в кругу семьи и друзей

Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси, выложив фото, которое побило рекорд по лайкам и репостам. Позже журналисты выяснили, какую свадьбу планируют возлюбленные. Подробности личной жизни одной из самых популярных современных исполнительниц расскажет Москва 24.

Кольцо ручной работы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/taylorswift

26 августа певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с американским футболистом, звездой Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвисом Келси, выступающим за "Канзас-Сити". Знаменитость выложила на своей странице в соцсети фото, где обнимается с женихом и демонстрирует кольцо.

"Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться", – пошутила под снимком звезда.

Издание Page Six выяснило у инсайдера, что пара не хочет устраивать "королевскую свадьбу". Возлюбленные планируют провести торжество в кругу семьи и близких друзей, не стремясь сделать пафосную и пышную церемонию. При этом сами знаменитости пока не делились подробностями предстоящего события. К слову, ранее издание со ссылкой на источник сообщило, что Келси сделал предложение Свифт еще "пару недель назад", но некоторое время они держали это в тайне.

Отец футболиста Эд Келси вовсе заявил News 5 Cleveland, что знал о планах сына уже несколько месяцев назад. Мужчина отметил, что футболист хотел устроить что-то грандиозное и необыкновенное, но Келси-старший сказал наследнику, что это в любом случае будет особенный момент. В итоге помолвка состоялась дома у Трэвиса, вспомнил Келси-старший.

Обсуждение в Сети вызвало золотое обручальное кольцо ручной работы, которое возлюбленный подарил Тейлор. Его украшает удлиненный бриллиант старой огранки весом от 8 до 10 карат может стоить от 400 до 600 тысяч долларов.

После объявления о помолвке пару поздравили не только многочисленные поклонники: событие прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Его слова привело издание Politico.

"Я думаю, что он великолепный игрок, я думаю, что он замечательный парень. Я считаю, что она потрясающий человек, так что я желаю им большой удачи", – сказал он.

При этом пользователи Сети и журналисты вспомнили, что лидер Штатов не всегда был позитивно настроен в отношении певицы. Во время предвыборной кампании в 2024 году Тейлор публично поддержала соперницу Трампа Камалу Харрис.

"Я ненавижу Тейлор Свифт!" – отреагировал тогда Трамп в своей соцсети.

Позже он заявил, что певицу ждут последствия за ее выбор.

"Экзамены и занятия отменяются"

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Пост Свифт о помолвке вызвал перебои в работе социальной сети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России). СМИ отмечали, что это произошло из-за чрезмерной активности пользователей: публикация набрала более 14 миллионов лайков за первый час, впоследствии – более 33 миллионов. Количество репостов превысило рекордные 2 миллиона менее чем за сутки.

Фанаты певицы отреагировали на радостное событие танцами и спонтанными празднованиями. В соцсетях появилось видео, на котором парень сообщил Нью-Йорку о помолвке, выкрикнув новость из офисного небоскреба Empire State Building.

Поклонники, узнавшие о произошедшем в магазине, показывали сообщение продавцам и другим покупателям, пританцовывая вокруг прилавков. А преподаватель Университета Теннесси даже был вынужден отменить занятия из-за воодушевления студентов.

"Как вы знаете, у нас сегодня должен был быть промежуточный экзамен по биохимии, но Тейлор и Трэвис только что объявили о помолвке! В связи с этой новостью я не могу сосредоточиться, вы не можете сосредоточиться. Занятие отменяется, все свободны!" – заявил педагог на видео, ставшем вирусным в Сети.

Руководители компаний писали в Сети, что сотрудники отказываются выполнять трудовые обязанности, а в групповых чатах с коллегами нет ни одного сообщения по работе. Также в соцсетях распространились электронные письма офисных служащих руководству, в которых было указано, что сотрудники пытаются осознать новость о помолвке, поэтому "эмоционально недоступны" и "духовно заняты".

"Браслет дружбы"

Фото: AP Photo/Lindsey Wasson

По данным СМИ, отношения Тейлор Свифт и Трэвиса Келси начались в 2023 году, когда футболист посетил концерт певицы в рамках ее The Eras Tour. Келси пытался передать Тейлор "браслет дружбы" – популярный среди ее фанатов аксессуар, но его фенечка была особенной – с номером телефона. Однако попытка завершилась неудачей, о чем Трэвис позднее рассказал в своем подкасте.

По разным данным, Тейлор заинтересовалась спортсменом из-за этой истории с браслетом. Однако существует мнение, что знакомству звезд поспособствовало окружение – так или иначе, с осени 2023 года певицу стали часто видеть на матчах команды Келси, "Канзас-Сити". Вскоре пара перестала скрывать отношения.