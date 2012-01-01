СМИ: на свадьбе дочери Анастасии Волочковой произошла драка

Свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны обросла скандалами еще задолго до самого мероприятия. После торжества СМИ продолжают смаковать детали церемонии: по некоторым данным, балерина повздорила с новоиспеченным зятем, поссорилась с крестной и спешно покинула торжество. Подробности одной из самых ожидаемых свадеб года – в материале Москвы 24.

"Забыть как страшный сон"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Анастасия Волочкова

Свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и бизнесмена Никиты Григоряна состоялась в золотом тронном зале особняка Мясникова в Петербурге 26 апреля. Перед этим возлюбленные тихо расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а также обвенчались в одном из храмов Северной столицы. Звездная мать невесты появилась лишь на самом торжестве, при этом отца Ариадны, Игоря Вдовина, а также родителей жениха и вовсе не заметили на свадьбе.

Однако, по данным портала 78.ru, балерина тоже недолго пробыла на мероприятии и едва ли не сбежала с него, находясь в расстроенных чувствах. Журналисты засняли момент, как Волочкова села в машину и спешно покинула вечеринку. По информации источника портала, у Анастасии произошел конфликт с зятем: более того, дело якобы дошло до драки.

При этом друг жениха рассказал журналистам, что потасовки не было, а Волочкова спешно ретировалась из-за того, что поменяла билеты и торопилась выехать в Москву. В свою очередь, знакомый балерины уточнил, что конфликт на свадьбе действительно случился, но между Анастасией и ее крестной Еленой.

К слову, по рассказам самой Волочковой, отношения между ней и зятем действительно натянутые. Поначалу балерина приняла избранника дочери, но решение пары провести свадьбу в скромном формате и не приглашать представителей СМИ категорически не понравилось балерине. За пару дней до торжества Анастасия дала скандальное интервью, которое разошлось на цитаты. В нем Волочкова назвала избранника дочери "хахалем" и заявила, что раз он не хочет приглашать СМИ, то у него "рыльце в пушку". Впрочем, звезда не забыла и про дочь.





Анастасия Волочкова артистка балета, заслуженная артистка РФ Я хочу, чтобы свадьба прошла и забыть ее как страшный сон. Можно скажу вам про дочь и этого ее хахаля… женишка? Ладно, со мной конкурировала мать, а теперь – дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбу все скромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: "Друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак!"

Кроме того, знаменитость сказала, что была против венчания пары, ведь считает, что Ариадна "через полгода расстанется" с мужем.

Скандальная свадьба за 10 миллионов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Анастасия Волочкова

Изначально все хлопоты по организации свадьбы Волочкова взяла на себя. Анастасия планировала роскошное торжество с большим количеством гостей и прессы. По данным СМИ, балерина была готова потратить порядка 10 миллионов рублей. Однако позже декоратор Марина Миланская заявила телеграм-каналу "Звездач", что, по ее мнению, "декор бюджетный" и обошелся примерно в миллион.

Публичные заявления Волочковой о столь пышной церемонии стали причиной виртуальной перепалки между ней и нынешней супругой отца Ариадны Игоря Вдовина – телеведущей Еленой Николаевой. Мачеха невесты отмечала в беседе с журналистами, что падчерица – скромная девушка, которой чужда всякая "мишура" вроде "королевской свадьбы" и "банкета за 10 миллионов". В свою очередь, Волочкова заявляла, что телеведущая пиарится на ее звездной фамилии и вообще не имеет права комментировать свадьбу.

А за несколько дней до мероприятия разгорелся очередной скандал. В СМИ появилась информация, что долгожданное торжество отменяется. В ответ балерина публично пригрозила засудить журналистов, которые распространяют ложные новости. Она также предположила, что такими слухами СМИ выражают грусть из-за решения не привлекать прессу к освещению события.

При этом сама Ариадна и ее жених избегают публичности. В итоге стороны пошли на компромиссы: свадьбу сделали скромнее и пригласили только самых близких друзей и родственников – всего около 30 человек. Прессе тоже разрешили присутствовать, но лишь на первом этаже в фойе здания.