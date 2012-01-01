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28 апреля, 19:25

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СМИ: на свадьбе дочери Анастасии Волочковой произошла драка

Ссора и побег тещи: как прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой

Свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны обросла скандалами еще задолго до самого мероприятия. После торжества СМИ продолжают смаковать детали церемонии: по некоторым данным, балерина повздорила с новоиспеченным зятем, поссорилась с крестной и спешно покинула торжество. Подробности одной из самых ожидаемых свадеб года – в материале Москвы 24.

"Забыть как страшный сон"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Анастасия Волочкова

Свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и бизнесмена Никиты Григоряна состоялась в золотом тронном зале особняка Мясникова в Петербурге 26 апреля. Перед этим возлюбленные тихо расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, а также обвенчались в одном из храмов Северной столицы. Звездная мать невесты появилась лишь на самом торжестве, при этом отца Ариадны, Игоря Вдовина, а также родителей жениха и вовсе не заметили на свадьбе.

Однако, по данным портала 78.ru, балерина тоже недолго пробыла на мероприятии и едва ли не сбежала с него, находясь в расстроенных чувствах. Журналисты засняли момент, как Волочкова села в машину и спешно покинула вечеринку. По информации источника портала, у Анастасии произошел конфликт с зятем: более того, дело якобы дошло до драки.

При этом друг жениха рассказал журналистам, что потасовки не было, а Волочкова спешно ретировалась из-за того, что поменяла билеты и торопилась выехать в Москву. В свою очередь, знакомый балерины уточнил, что конфликт на свадьбе действительно случился, но между Анастасией и ее крестной Еленой.

К слову, по рассказам самой Волочковой, отношения между ней и зятем действительно натянутые. Поначалу балерина приняла избранника дочери, но решение пары провести свадьбу в скромном формате и не приглашать представителей СМИ категорически не понравилось балерине. За пару дней до торжества Анастасия дала скандальное интервью, которое разошлось на цитаты. В нем Волочкова назвала избранника дочери "хахалем" и заявила, что раз он не хочет приглашать СМИ, то у него "рыльце в пушку". Впрочем, звезда не забыла и про дочь.

Я хочу, чтобы свадьба прошла и забыть ее как страшный сон. Можно скажу вам про дочь и этого ее хахаля… женишка? Ладно, со мной конкурировала мать, а теперь – дочь. А ты вообще кем стала? Анастасией Волочковой нужно стать… Она говорила, чтобы на свадьбу все скромнее оделись, чтобы она была главной, чтобы не было СМИ. Я ее чуваку говорю: "Друг мой сердечный, ты вообще кто? Тебя звать никак!"
Анастасия Волочкова
артистка балета, заслуженная артистка РФ

Кроме того, знаменитость сказала, что была против венчания пары, ведь считает, что Ариадна "через полгода расстанется" с мужем.

Скандальная свадьба за 10 миллионов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Анастасия Волочкова

Изначально все хлопоты по организации свадьбы Волочкова взяла на себя. Анастасия планировала роскошное торжество с большим количеством гостей и прессы. По данным СМИ, балерина была готова потратить порядка 10 миллионов рублей. Однако позже декоратор Марина Миланская заявила телеграм-каналу "Звездач", что, по ее мнению, "декор бюджетный" и обошелся примерно в миллион.

Публичные заявления Волочковой о столь пышной церемонии стали причиной виртуальной перепалки между ней и нынешней супругой отца Ариадны Игоря Вдовина – телеведущей Еленой Николаевой. Мачеха невесты отмечала в беседе с журналистами, что падчерица – скромная девушка, которой чужда всякая "мишура" вроде "королевской свадьбы" и "банкета за 10 миллионов". В свою очередь, Волочкова заявляла, что телеведущая пиарится на ее звездной фамилии и вообще не имеет права комментировать свадьбу.

А за несколько дней до мероприятия разгорелся очередной скандал. В СМИ появилась информация, что долгожданное торжество отменяется. В ответ балерина публично пригрозила засудить журналистов, которые распространяют ложные новости. Она также предположила, что такими слухами СМИ выражают грусть из-за решения не привлекать прессу к освещению события.

При этом сама Ариадна и ее жених избегают публичности. В итоге стороны пошли на компромиссы: свадьбу сделали скромнее и пригласили только самых близких друзей и родственников – всего около 30 человек. Прессе тоже разрешили присутствовать, но лишь на первом этаже в фойе здания.

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