Волочкова пригрозила подать в суд на журналистов из-за слухов о дочери

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Балерина Анастасия Волочкова пригрозила засудить журналистов, которые распространяют информацию о срыве свадьбы ее дочери Ариадны. Ее слова приводит "Общественная служба новостей".

"Что за бред пишут эти журналисты, простите? Какого черта они решают, быть свадьбе или нет? Я уже устала оправдываться перед всеми гостями, которых мы пригласили на праздник", – заявила она.

Она предположила, что кто-то из медиасообщества такими слухами выражает грусть из-за решения не привлекать прессу к освещению события.

Балерина добавила, что свадьба пройдет в более скромном формате, чем изначально планировалось. Решение не приглашать представителей прессы на мероприятие было принято самой невестой. По словам Волочковой, это личное событие и дочь вправе самостоятельно определять круг гостей. Она отметила, что знаменитостей на торжество решено не приглашать.

Ранее Волочкова заявила, что не собирается продавать свою петербургскую квартиру. Она дорога ей как память.

Информацию о продаже жилья балерина назвала домыслами журналистов. Сейчас она готовится к свадьбе дочери.