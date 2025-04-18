Волочкова опровергла слухи о продаже своей петербургской квартиры

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о продаже своей петербургской квартиры. Об этом она рассказала телеканалу "360".

"Это все слухи и домыслы тех журналистов, которым просто не о чем писать и нечего мусолить. Я сейчас готовлюсь к свадьбе своей дочери, видимо, они просто хотят перебить эту новость чем-то другим", – подчеркнула она.

Волочкова отметила, что никогда не сдавала свою петербургскую квартиру в аренду, поскольку та имеет для нее особую эмоциональную ценность. Она добавила, что это жилье она получила в подарок от Сулеймана Керимова.

Ранее Волочкова заявляла, что жена бывшего супруга испытывает неприязнь к ее дочери Ариадне. Она отметила, что та является чужой в их семье.

На свадьбу дочери балерина планирует потратить минимум 10 миллионов рублей. Торжество состоится 26 апреля.