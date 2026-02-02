Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крыма

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщается на сайте Евразийского сейсмического центра.

Эпицентр находился в Азовском море, в 78 километрах к северо-западу от Керчи и в 35 километрах к северо-западу от Щелкина. Очаг был зафиксирован на глубине 10 километров.

До этого подземные толчки произошли в 143 километрах от Петропавловска-Камчатского. О землетрясении магнитудой 6,4 сообщали в филиале "Единой геофизической службы" Российской академии наук.



Ранее землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в Черном море, неподалеку от Стамбула. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 13 километров к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от берега.

