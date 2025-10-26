Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море, неподалеку от Стамбула. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правительственного управления по ЧС.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 13 километров к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от берега. При этом специалисты сейсмологического центра Кандилли уточнили, что сила землетрясения была на уровне 3,9.

Подземные толчки ощущали жители ряда районов Стамбула. При этом данных о пострадавших или разрушениях нет. Паники среди местных жителей также не отмечено, указали журналисты.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали на Камчатке. Подземные толчки отмечались в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения был на глубине в 39,8 километра.

