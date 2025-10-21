Форма поиска по сайту

02:59

Происшествия

Девять афтершоков зафиксированы на Камчатке за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Девять афтершоков зафиксированы специалистами у берегов Камчатки в понедельник, 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю.

Магнитуда афтершоков составила до 5,1. При этом в населенных пунктах региона толчки не ощущались.

Также на Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая возросла после сильного землетрясения 30 июля. На полуострове действует предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. В МЧС не исключают его выпадения в населенных пунктах края.

Сутками ранее, 19 октября, у берегов Камчатки было зафиксировано десять афтершоков. Их магнитуда составила до 5. В населенных пунктах региона они также не ощущались.

происшествиярегионы

