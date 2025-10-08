Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 км

Фото: TASS/Zuma

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла более чем на 5 километров над уровнем моря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5,4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 километров на восток – северо-восток от вулкана", – говорится в сообщении.

Ученые РАН заявляют, что пепловое облако распространится над акваторией Берингового моря, где постепенно рассеется. Специалисты отмечают, что выброс вулканического пепла опасен для авиаперевозок, в связи с чем был объявлен "оранжевый" код авиационной опасности, означающий запрет полетов в районе вулкана.

Ранее сообщалось, что у побережья Камчатки после землетрясения магнитудой 7,2 возможна кратковременная активизация вулканов и новые афтершоки. Однако в настоящее время угрозы серьезного цунами и разрушений нет. Но в районе Курил может появиться высокая волна.