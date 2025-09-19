Вулканы могут активизироваться после землетрясения у берегов Камчатки

Фото: TASS/Zuma

Кратковременная активизация вулканов и новые афтершоки возможны после землетрясения магнитудой 7,2 у побережья Камчатки. Об этом ТАСС рассказал член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

"Традиционно афтершоки происходят в течение нескольких месяцев. Несмотря на высокую магнитуду, это землетрясение – продолжение камчатского, которое мы наблюдали ранее", – отметил ученый.

Тишков добавил, что в настоящее время нет разрушений и угрозы серьезного цунами для Камчатки. Но в районе Курил может появиться высокая волна.

Ученый добавил, что такие события могут сопровождаться подъемами и опусканиями суши, сдвигами, изменением береговой линии. Он подчеркнул, что это входит в общую сейсмическую активность региона, характерную для северной части Тихоокеанского огненного кольца.

"Аналогичные процессы сейчас наблюдаются и на противоположной стороне океана", – заявил эксперт.

В свою очередь, филиал Единой геофизической службы Российской академии наук заявил, что в настоящее время на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине 31,9 километра. Землетрясение произошло в 181 километре от Петропавловска-Камчатского. При этом данных о его ощущаемости не поступало.

Ранее на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,8. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что в регионе объявлена угроза цунами по восточному побережью. Все службы переводили в режим повышенной готовности. МЧС призывало местных жителей не приближаться к воде. Через несколько часов угроза цунами была отменена.