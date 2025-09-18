Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе Камчатки

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение магнитудой 7,8 было зафиксировано в районе восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр толчков зарегистрирован в 128 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что в регионе объявлена угроза цунами по восточному побережью. Все службы были переведены в режим повышенной готовности.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, возможны подходы волн от 0,1 до 1,5 метра у берегов Камчатки. На данный момент информации о каких-либо повреждениях не поступало. Местных жителей призвали не приближаться к воде.

В конце июля на Камчатке произошло крупное землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Затем произошло еще несколько афтершоков, после чего на побережье полуострова заметили волны высотой 3–4 метра. В результате землетрясения проснулись несколько вулканов, а сама Камчатка сдвинулась на юго-восток.