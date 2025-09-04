На Камчатке 1,4 тыс домов повреждены после землетрясения 30 июля

Фото: 123RF/vchalup

Специалисты после землетрясения на Камчатке обследуют 1,4 тысячи поврежденных домов, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава региона Владимир Солодов.

По его словам, повреждения не угрожают стойкости зданий, однако требуют реконструкции или ремонта. Главное, что в результате землетрясения не было человеческих жертв, а количество пострадавших минимально, подчеркнул губернатор.

Он отметил, что после толчков не было существенных разрушений и перебоев в функционировании системы энергообеспечения.

"В любом случае предстоит восстановить пострадавшую инфраструктуру, строительство одного детского садика, большие капитальные ремонты по социальным учреждениям, детская больница потребует серьезной реконструкции, детская поликлиника", – перечислил Солодов.

Крупное землетрясение магнитудой 8,8 зафиксировали на Камчатке 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

В течение дня произошло еще несколько афтершоков, после чего на побережье полуострова заметили волны высотой 3–4 метра. В результате землетрясения проснулись несколько вулканов, а сама Камчатка сдвинулась на юго-восток.