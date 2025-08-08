Ученые: землетрясение на Камчатке не повлияет на изменение климата

30 июля на территории Камчатского края и Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 8,8. О долгосрочных последствиях этого природного события рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: РИА Новости/Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН

Несмотря на то, что Россия – далеко не самая сейсмоопасная страна в мире, в ней все равно существуют регионы, которые "трясет" достаточно регулярно. Землетрясения происходят в местах стыков тектонических плит – как в горах, так и на равнинах. Кавказ, Поволжье, Алтай, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Камчатка – все это сейсмоактивные зоны. Большинство таких катаклизмов в России случается на Камчатке и Курильских островах: так происходит из-за активной тектоники плит в тихоокеанском вулканическом "огненном кольце".

Сегодня ученые довольно много знают о причинах подземных толчков. Их подавляющее большинство происходит из-за столкновения гигантских литосферных плит. Например, на Кавказе Аравийская плита движется на север к Евразийской плите, а на Камчатке все та же Евразийская сталкивается с Тихоокеанской. Более слабые колебания земной тверди появляются из-за активности вулканов, когда потоки магмы занимают и освобождают подземные полости. Но, несмотря на серьезную изученность, точно предсказать землетрясение сегодня не может никто – время достоверности прогнозов измеряется сутками, а то и неделями.

Катаклизм, произошедший 30 июля, оказался сильнейшим с 1952 года на территории Камчатского края и Сахалинской области. Кроме того, это шестое по силе землетрясение из всех, когда-либо зарегистрированных. Оно стоит наравне с землетрясениями в Эквадоре и Колумбии 1906 года и чилийским землетрясением 2010 года. Но при этом такое масштабное событие нанесло довольно умеренный ущерб, а последующее цунами по всему Тихому океану оказалось намного слабее, чем ожидалось: его волны поднимались всего на 1 метр или даже меньше. Сильнее всего пострадал город Северо-Курильск: по нему ударили четыре волны цунами, затопив порт и рыбный завод. При этом часть судов выбросило на берег, в городе отключилось электричество и большую часть его жителей эвакуировали.



Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

МЧС России сообщило всего о четырех пострадавших. В Петропавловске-Камчатском отключалось электричество и обрушилась часть фасада детского сада, на одном из Курильских островов смыло палатки экспедиции Русского географического общества. При этом в Японии несколько человек пострадали во время эвакуации. Не обошлось и без жертв.

Принесло землетрясение и более глобальные последствия: активизировались сразу 7 камчатских вулканов. Начала извергаться Ключевская сопка, пепел над ней поднялся на восьмикилометровую высоту, а по склону потекла лава. Началось извержение вулкана Крашенинникова, который, судя по летописям, молчал целых 600 лет. Активизировался Авачинский вулкан, над его кратером поднялись выбросы с небольшим количеством пепла на высоту до 300 метров. Есть вероятность, что вот-вот проснется и вулкан Камбальный: жители поселка Озерновский рассказывают, что там время от времени слышится мощный гул.

Однако самым впечатляющим последствием стало движение Камчатки. Часть полуострова сместилась в юго-восточном направлении, а его южная оконечность, согласно наблюдениям со спутников, передвинулась на 2 метра. При этом, как заверяют специалисты, ничего экстраординарного не произошло: Камчатка и так постоянно движется в этом направлении, просто намного медленнее, не больше пары сантиметров в год. Глобального воздействия на климат региона тоже не произойдет: как шутят климатологи, "пальмы не зацветут, мамонты не воскреснут". Жизнь постепенно войдет в старое русло, и довольно быстро.

Хотя…

