РАН заявила, что землетрясения на Камчатке продлятся еще несколько лет

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

На Камчатке небольшие землетрясения будут продолжаться еще в течение нескольких лет. Об этом заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики земли РАН Андрей Корженков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам ученого, сильные афтершоки продлятся в регионе еще на протяжении нескольких месяцев. Их магнитуда может варьироваться от 5 до 7 баллов, уточнил Корженков.

"Безусловно, афтершоки, особенно сильные, будут продолжать двигать Камчатку на юго-восток. Другое дело, что величина смещения будет не 2 метра, а, допустим, несколько сантиметров. Может быть, десятки сантиметров", – добавил эксперт.

Сильное землетрясение с магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке утром 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После чего на Камчатке произошло еще несколько афтершоков, на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Также из-за землетрясения проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.

Помимо этого, произошло и первое извержение вулкана Ключевская Сопка. 10 августа сообщалось, что активность вулкана несколько снизилась. Однако ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения подчеркивали, что активность Ключевской Сопки все равно продолжает быть высокой. Ожидается извержение вулкана, уточняли специалисты.