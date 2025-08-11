Активность вулкана Ключевского на Камчатке немного снизилась

Фото: ТАСС/AP/Yuri Demyanchuk

Активность вулкана Ключевская сопка на Камчатке по состоянию на воскресенье, 10 августа, несколько снизилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ученых Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

При этом специалисты отмечают, что несмотря на то, что активность снизилась, она все равно продолжает быть высокой. Извержение вулкана продолжается.

Согласно спутниковым данным, 10 августа произошел пепловый выброс на высоту до 9 километров. В поселке Ключи был зафиксирован пеплопад.

Также над Ключевской сопкой продолжает действовать наивысший код авиационной опасности – Красный.

Первое извержение вулкана Ключевского произошло после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигала 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Спустя некоторое время Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 11 километров над уровнем моря. По информации ученых, шлейф от пепла протянулся в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря.

В субботу, 9 августа, был зафиксирован 31 афтершок на Камчатке, 6 из них ощущались в населенных пунктах. Специалисты отмечают, что афтершоковый процесс после мощного землетрясения на Камчатке будет продолжаться еще некоторое время.