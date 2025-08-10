Свыше 30 афтершоков зафиксировано на Камчатке за сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Ученые в субботу, 9 августа, зафиксировали 31 афтершок на Камчатке, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

Специалисты отмечают, что афтершоковый процесс после мощного землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8 продолжается. Из 31 афтершока 6 были ощутимы в населенных пунктах.

Также в МЧС предупредили, что на Камчатке продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. В Усть-Камчатском округе было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.

Жителей и гостей региона просят не приближаться к Авчинскому и Ключевскому вулканам.

Сильное землетрясение с магнитудой 8,8 балла произошло на Камчатке утром 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После чего на Камчатке произошло еще несколько афтершоков, на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Также из-за землетрясения проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.