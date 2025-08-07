Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 км

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Ключевской вулкан на Камчатке в четверг, 7 июля, выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН.

Ученые отмечают, что шлейф протянулся в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа находятся населенные пункты Усть-Камчатск и Крутоберегово.

В ГУ МЧС предупредили местных жителей о возможном оседании незначительного количества пепла. Также Ключевскому вулкану после выброса был присвоен наивысший код авиационной опасности – красный.

Ранее Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту около 9 тысяч метров над уровнем моря. До этого вулкан выбросил столб пепла высотой 7,5 километра. Шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана.

Ученые ожидают дальнейшего усиления выбросов пепла Ключевского вулкана. Также, по их данным, на Камчатке продолжается активность нескольких вулканов. Они предупредили, что вулканическое дрожание будет тоже постепенно усиливаться.