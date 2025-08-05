Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Ключевской вулкан на Камчатке в 4 раз за день выбросил пепел на высоту около 9 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Выброс был совершен в понедельник, 4 августа, в 21:11 по камчатскому времени (в 12:11 по московскому времени).

До этого в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" сообщили, что Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой 7,5 километра. По информации учреждения, шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана.

В связи с выбросами пепла сотрудники филиала объявили оранжевый авиационный код и предупредили, что активность представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.