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03 августа, 15:37

Происшествия

"Роскосмос" показал извержение вулкана Крашенинникова из космоса

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала в своем телеграм-канале снимок извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке, сделанный из космоса.

"Спутники "Роскосмоса" зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. На снимках виден пепловый шлейф. Высота пеплового выброса достигает 5–6 километров над уровнем", – говорится в сообщении.

В госкорпорации также отметили, что снимок удалось сделать благодаря спутнику "Арктика-М".

Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова произошло на Камчатке ночью 3 августа. По информации МЧС РФ по региону, выброс пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров.

Шлейф распространился в восточном направлении, в сторону Тихого океана. Каких-либо населенных пунктов в том направлении нет, пеплопад в местных городах не наблюдался.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. В МЧС порекомендовали не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.

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