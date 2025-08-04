Вулкан Ключевская Сопка выбросил столб пепла высотой 7,5 км

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря, передает РИА Новости со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным учреждения, шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана. На фоне этого специалисты объявили оранжевый авиационный код и предупредили, что активность представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок.

Кроме того, Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о термальной аномалии на вулкане Мутновский. Уточняется, что речь идет о явлении, которое говорит о повышенной внутренней активности.

В связи с этим Мутновскому был присвоен желтый код опасности. При этом специалисты пока не могут дать точный прогноз относительно извержения вулкана. Однако посещать его не рекомендуется.

Первое извержение Ключевской Сопки было зафиксировано после крупного землетрясения на Камчатке, которое произошло 30 июля. Магнитуда явления составляла 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

В Елизовском районе Камчатки заметили волны высотой 3–4 метра. Из-за возникшего цунами порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид" были затоплены. Также подтопления коснулись территории палаточного лагеря Русского географического общества (РГО).

Кроме того, 3 августа было зафиксировано первое в истории извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров.

