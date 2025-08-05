Ученые ожидают усиление выбросов пепла Ключевского вулкана на Камчатке

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Усиление выбросов пепла на вулкане Ключевской ожидается в ближайшие дни на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на ученых.

В ведомстве сообщили, что 5 августа состоялось внеочередное заседание Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической и вулканической опасности.

В ходе заседания ученые отметили, что на Камчатке продолжается активность нескольких вулканов. При этом вулканическое дрожание постепенно усиливается. По их оценкам, в ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 километров.

Также в ГУ МЧС добавили, что извержение вулкана Крашенинникова продолжается с высотой выбросов 6 километров, возможны выбросы до 8 километров. На вулкане Камбальный наблюдается снижение сейсмической активности. На вулкане Мутновский эксперты фиксируют термальную аномалию.

Ранее Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту около девяти тысяч метров над уровнем моря. До этого выброс достиг отметки в 7,5 километра.