Более 160 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 160 маршрутов наземного транспорта улучшили в Москве в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы постоянно анализируем и повышаем эффективность наземного транспорта там, где это необходимо. За прошлый год скорректировали более 160 маршрутов и запустили пять новых. Сейчас на них совершают в среднем более 560 тысяч поездок в сутки", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году в городе улучшили транспортную доступность для 16 жилых комплексов, изменили 13 маршрутов и запустили новый – 202. Кроме того, специалисты скорректировали 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии столичного метрополитена, проанализировали доступность свыше 20 медучреждений и изменили три маршрута для ее роста.

Вместе с тем было запущено 25 маршрутов в Подмосковье в рамках проекта "Москва – область". Более того, в столице установили 600 современных остановок, а всего за прошлый год автобусы и электробусы перевезли свыше 1,1 миллиарда пассажиров.

Ранее электробусы Ликинского автобусного завода новой поставки запустили на маршрутах м89к, 146, 814, с891 и 917 в Москве. В транспорте установлены системы климат-контроля, а также обеспечены специальные места и наличие оборудования для маломобильных пассажиров. Кроме того, новые электробусы получили адаптивное освещение салона.

