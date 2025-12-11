Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили очередную атаку БПЛА, летевших в сторону Москвы в четверг, 11 декабря. Они сбили три дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он уточнил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Атаки вражеских дронов на Москву начались вечером 10 декабря. К настоящему моменту количество сбитых БПЛА достигло 39.

На фоне этого действовали временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Всего за прошедшую ночь, когда также действовали меры безопасности, столичные воздушные гавани отменили, задержали или перенаправили 133 рейса.

