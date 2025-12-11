11 декабря, 10:43Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили очередную атаку БПЛА, летевших в сторону Москвы в четверг, 11 декабря. Они сбили три дрона, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Он уточнил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.
Атаки вражеских дронов на Москву начались вечером 10 декабря. К настоящему моменту количество сбитых БПЛА достигло 39.
На фоне этого действовали временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Всего за прошедшую ночь, когда также действовали меры безопасности, столичные воздушные гавани отменили, задержали или перенаправили 133 рейса.