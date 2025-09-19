Угрозу цунами отменили на Камчатке

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Угроза цунами, объявленная после землетрясения, отменена на восточном побережье Камчатского края. Об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, аналогичная угроза также была отменена на Курильских островах, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе восточного побережья Камчатки 18 сентября. Эпицентр толчков был зафиксирован в 128 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 20 километров.

После землетрясения власти региона объявили угрозу цунами по восточному побережью. Все службы были переведены в режим повышенной готовности. В МЧС предупреждали о возможных подходах волн от 0,1 до 1,5 метра.

Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясение не поступала.